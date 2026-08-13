Die Erlöse sanken ⁠in den drei Monaten bis Ende Juni um 2,9 Prozent auf ‌346,4 Milliarden Yuan (rund 45 Milliarden Euro), ‌wie das Unternehmen am ​Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 345 Milliarden Yuan gerechnet, wie aus Daten der LSEG hervorgeht. Den Nettogewinn konnte der Konzern dagegen steigern. Die in ‌den USA gelisteten Aktien gaben im vorbörslichen Handel um etwa zwei Prozent nach.