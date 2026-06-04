Lululemon hat wegen einer schwächelnden Nachfrage und harter Konkurrenz seine Umsatz- und ‌Gewinnprognosen ⁠für das Gesamtjahr gesenkt. Die Aktien des kanadischen Sportbekleidungsherstellers fielen ⁠am Donnerstag im nachbörslichen Handel um rund neun Prozent. Lululemon ‌rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit ‌einem stagnierenden bis um ein ​Prozent rückläufigen Umsatz, nachdem zuvor ein Plus von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt worden war. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 10,95 und 11,15 ‌Dollar liegen, statt der bisher erwarteten 12,10 bis 12,30 Dollar.