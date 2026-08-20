Als Gründe für ​die schwache Entwicklung in ​Nordamerika nannte JD eine gedämpfte Konsumstimmung, weniger ‌gefragte Schuh-Neuheiten und eine Verschiebung der Einkäufe für den Schulanfang in den August. ​Zudem ​leidet das Unternehmen ⁠unter einem von Rabattaktionen ​geprägten Marktumfeld und ⁠fehlenden Innovationen des wichtigen Lieferanten Nike, ‌auf den rund 45 Prozent des Umsatzes entfallen.