Die schwächelnde Konjunktur in China und die maue Konsumlaune hätten das Kerngeschäft mit Onlinewerbung belastet, teilte Baidu am Dienstag mit. Der Gesamtumsatz sei um vier Prozent auf 31,33 Milliarden Yuan (umgerechnet 4,65 Milliarden Dollar) gesunken und verfehlte damit die Analystenschätzungen. Die Einnahmen aus der Onlinewerbung seien sogar um 19 Prozent eingebrochen.
Einen Lichtblick bot die auf Künstliche Intelligenz (KI) basierende Sparte, deren Umsatz um 25 Prozent zulegte. Baidu hat die Investitionen in KI-Infrastruktur und Fachkräfte erhöht. Analysten zufolge droht Baidu im Rennen um die Entwicklung von KI-Technologien dennoch den Anschluss an Konkurrenten wie ByteDance und Alibaba zu verlieren. Das grosse Sprachmodell «Ernie» hat seit Monaten kein grösseres Update mehr erhalten, während die Konkurrenz kontinuierlich neuere Versionen ihrer Modelle auf den Markt bringt.
(Reuters)