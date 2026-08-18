Einen Lichtblick bot die auf Künstliche Intelligenz (KI) basierende Sparte, deren ​Umsatz um 25 Prozent zulegte. ​Baidu hat die Investitionen in ​KI-Infrastruktur und Fachkräfte erhöht. Analysten zufolge droht Baidu im ‌Rennen um die Entwicklung von KI-Technologien dennoch den Anschluss an Konkurrenten wie ByteDance und Alibaba ​zu ​verlieren. Das grosse Sprachmodell «Ernie» ⁠hat seit Monaten kein ​grösseres Update mehr erhalten, ⁠während die Konkurrenz kontinuierlich neuere Versionen ihrer ‌Modelle auf den Markt bringt.