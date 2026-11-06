Ken Griffins Citadel nutzte die Turbulenzen des Sommers optimal aus und kaufte einen grossen Teil von Aschenbrenners KI-Aktien auf. Dies trug dazu bei, dass Citadels Flaggschiff-Fonds im Juli um 5,9 Prozent zulegte. Auch in jüngster Zeit gehört Citadels Wellington weiterhin zu den wenigen Gewinnern. Der Fonds legte im vergangenen Monat um 1,7 Prozent zu, wodurch sich sein Gewinn seit Jahresbeginn auf 15,3 Proznet erhöhte. Der Composite-Fonds von D.E. Shaw, eine Mischung aus computergestütztem und von Menschen gesteuertem Handel, stieg im Oktober um 0,7 Prozent und verzeichnete im Jahresverlauf einen Zuwachs von 16 Prozent. Ein absoluter Ausreisser war der 8,2 Milliarden Dollar schwere Quantedge-Fonds, der in diesem Zeitraum um 7,2 Prozent zulegte und seinen Jahresgewinn damit auf 60 Prozent steigerte.