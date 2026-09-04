«Zum ersten Mal in der Geschichte des Sparbarometers haben die Aktienbestände das Immobilienvermögen im Gesamtwert eingeholt und überholt», heisst es in dem seit 1996 veröffentlichten Quartalsbericht. Immobiliendaten werden in der Umfrage seit 2001 erhoben, und Aktien übertrafen noch nie zuvor die Immobilienbestände.