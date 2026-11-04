Der Leitzins der schwedischen Zentralbank wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,00 Prozent erhöht, wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Es ist die erste Änderung seit mehr als einem Jahr und die erste Anhebung seit 2023.
«Sollten die Prognosen für Inflation und Wirtschaftsentwicklung Bestand haben, ist eine weitere Anhebung des Leitzinses im kommenden Jahr wahrscheinlich», wie es weiter in der Mitteilung der Notenbank heisst, die damit ihre Zinsprognose vom September bekräftigte.
Nach Einschätzung der Notenbanker bleibt der Inflationsdruck aufgrund von Lieferstörungen, die mit dem Krieg im Nahen Osten zusammenhängen, «auf einem erhöhten Niveau». Verschiedene Indikatoren würden darauf hindeuten, dass der Kostendruck weiterhin über das normale Mass hinausgehe, heisst es in der Mitteilung der Notenbank.
(AWP)