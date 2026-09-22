Norwegen führt zum zweiten Mal in Folge den jährlichen «Natixis Investment Managers Global Retirement Index» an, während Inflation, steigende Verschuldung und eine alternde Bevölkerung die Altersvorsorge zunehmend unter Druck setzen und Ängste schüren, dass das Geld ausgehen könnte.
Norwegen und das zweitplatzierte Irland führten die Rangliste an, da sie als einzige Länder in allen vier Bereichen – finanzielle Situation im Ruhestand, Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität – durchweg gut abschnitten.
Die Altersvorsorgesysteme weltweit geraten zunehmend unter Druck, da höhere Lebenshaltungskosten den Haushalten weltweit weniger Spielraum zum Sparen lassen und steigende Staatsschulden den politischen Entscheidungsträgern den Handlungsspielraum zur Unterstützung der Rentner und Rentnerinnen einschränken. Die alternde Bevölkerung verstärkt den Druck zusätzlich, da immer mehr Menschen öffentliche Renten beziehen, während der Pool der Arbeitnehmer, die diese finanzieren, schrumpft.
«Viele der heutigen Herausforderungen im Bereich der Altersvorsorge stammen aus Unsicherheiten um Altersvorsorgesysteme, die auf Annahmen aus dem 20. Jahrhundert basieren», erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Stellungnahme zum Bericht. «Die Menschen arbeiten heute anders, leben länger und tragen einen grösseren Teil der Verantwortung für die Finanzierung ihres Ruhestands.»
Weniger Geld zum Sparen
Längere Lebenserwartungen, private Pensionsverpflichtungen und rekordhohe Staatsschulden setzen die öffentlichen Renten unter Druck, während die Inflation dazu führt, dass den Einzelnen weniger Geld zum Sparen bleibt, so das Ergebnis des Berichts. Die Besorgnis ist so gross. 43 Prozent der privaten Anleger weltweit glauben, es bedürfe eines Wunders, um Sicherheit in der Altersvorsorge zu erreichen, heisst es darin – und ein Drittel der vermögenden Anleger sieht das genauso.
Damit stehen die politischen Entscheidungsträger vor der Herausforderung, den Menschen dabei zu helfen, «vom Sparen für die Altersvorsorge zum tatsächlichen Investieren für die Altersvorsorge überzugehen», sagte David Goodsell, Executive Director des Natixis Center for Investor Insight, in einem Interview. Die Menschen bräuchten Altersvorsorgepläne, die «die Inflation übertreffen können», fügte er hinzu.
Der Index wurde mit Unterstützung von CoreData Research erstellt und bewertet 44 Länder, in denen die Altersvorsorge ein dringendes soziales und wirtschaftliches Thema ist, anhand von 18 Indikatoren, die von der finanziellen Situation im Ruhestand bis hin zur Gesundheit reichen. Ausserdem werden die Qualität des Finanzdienstleistungssektors, das Klima und die Regierungsführung eines Landes bewertet.
Schweiz neu auf Platz 4
Unter den Top 10 verzeichnete Island den grössten Rückgang und fiel um fünf Plätze auf den neunten Rang zurück, was vorwiegend auf einen Einbruch des materiellen Wohlstands infolge höherer Arbeitslosigkeit zurückzuführen war. Die Niederlande stiegen um drei Plätze auf den dritten Rang, während die Schweiz um einen Platz auf den vierten Rang zurückfiel. Australien kletterte um einen Platz auf den sechsten Rang.
Die USA rutschten um drei Plätze auf den 24. Rang ab, einen Platz vor Japan, wobei laut Goodsell die alternde Bevölkerung und die Staatsverschuldung die Rangliste beider Länder belasteten. Während die USA bei den Indikatoren zur Lebensqualität gut abschnitten, verloren sie in anderen Bereichen, darunter die finanzielle Absicherung im Ruhestand, an Boden. «Diese Vorstellung von wachsender Staatsverschuldung beginnt, die Menschen zu beunruhigen», sagte er. «Sie befürchten, dass ihre Leistungen in Zukunft gekürzt werden, weil die Schulden so hoch werden.»
(cash/Bloomberg)