Die USA rutschten um drei Plätze auf den 24. Rang ab, einen Platz vor Japan, wobei laut Goodsell die alternde Bevölkerung und die Staatsverschuldung die Rangliste beider Länder belasteten. Während die USA bei den Indikatoren zur Lebensqualität gut abschnitten, verloren sie in anderen Bereichen, darunter die finanzielle Absicherung im Ruhestand, an Boden. «Diese Vorstellung von wachsender Staatsverschuldung beginnt, die Menschen zu beunruhigen», sagte er. «Sie befürchten, dass ihre Leistungen in Zukunft gekürzt werden, weil die Schulden so hoch werden.»