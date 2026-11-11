Der Grund dafür, dass die Eidgenossenschaft ins Hintertreffen gerät, sei der Fakt, «dass die Schweiz bei den neu hinzugefügten Faktoren rund um KI schwächer abschliesst als andere», heisst es in dem am Mittwoch publizierten Bericht. Dies sei vor allem bei den Investitionen in KI der Fall.