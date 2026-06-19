US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident ​Massud Peseschkian haben bereits ​ein Rahmenabkommen unterzeichnet, ​das die im April verkündete Waffenruhe ‌verlängert und unter anderem eine Öffnung der Strasse von Hormus vorsieht. Für ​die ​anschliessenden Verhandlungen ⁠wurde eine Frist ​von 60 Tagen gesetzt. ⁠US-Vizepräsident JD Vance hatte ‌seine Teilnahme bereits abgesagt.