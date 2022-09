Kjell Inge Rokke, der als Fischer begann, bevor er in Norwegens Offshore-Industrie ein Vermögen machte, ist nach Lugano umgezogen. Dies schreibt Bloomberg in Bezugnahme auf die norwegische Zeitung "Dagens Naeringsliv".

Rokke, der die Investmentgesellschaft Aker kontrolliert und in Asker im Grossraum der norwegischen Hauptstadt wohnte, räumte in einem Brief an Aktionäre und Mitarbeiter ein, dass Lugano sicherlich nicht die billigste Stadt sei und auch nicht die niedrigsten Steuern habe. Ein Vorteil sei jedoch, dass die Stadt zentral in Europa gelegen sei.

Bereits im Jahr 2006 trieb es einen anderen norwegischen Milliardär in die Ferne. John Fredriksen, der sein Vermögen mit Öltankern machte, nahm damals die zyprische Staatsbürgerschaft an. Dies, nachdem es "immer schwieriger" geworden war, die norwegischen Vermögenssteuern zu vermeiden, wie die Tageszeitung Verdens damals schrieb.

(Bloomberg/cash)