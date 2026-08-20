Die Schweiz und die Volksrepublik China haben die Verhandlungen ‌über ⁠eine Optimierung ihres Freihandelsabkommens abgeschlossen, wie Bundespräsident Guy Parmelin und der chinesische Handelsminister ⁠Wang Wentao am Donnerstag bei einem Treffen in Bern bekannt gaben. Mit der Vereinbarung soll ein ‌Ungleichgewicht beseitigt werden: Während nach dem aktuellen Abkommen fast ‌alle chinesischen Importe in die Schweiz ​zollfrei sind, galt dies bislang nur für rund die Hälfte der Schweizer Exporte nach China. Künftig soll dieser Anteil auf 99,8 Prozent steigen.