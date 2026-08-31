In Zukunft wollen die beiden Länder in den Bereichen grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Migration stärker zusammenarbeiten. In Basel ist daher ein ähnliches Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit geplant wie im Tessin. Jans brachte an einer Medienkonferenz am Randes des Arbeitstreffens mit Dobrindt zunächst seine Bestürzung über die tödliche Schiesserei in Aarau zum Ausdruck, bei der in der Nacht auf Sonntag eine 22-Jährige ums Leben kam und fünf weitere Menschen verletzt wurden. Auch der Gesamtbundesrat sei sehr betroffen.
Es sei unbeschreiblich, dass ein Mensch habe sterben müssen. Der Justizminister betonte in diesem Zusammenhang, dass der Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität aktueller denn je sei und dringend verstärkt werden müsse.
Die beiden Minister besuchten in Chiasso das Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit. Jans erklärte, der Besuch seines deutschen Ministerkollegen im Tessin diene dazu, die zwischen der Schweiz und Italien bereits gut eingespielte Zusammenarbeit auch mit Deutschland zu verstärken.
Dobrindt, der seit 2025 im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz das deutsche Innenministerium leitet, schloss sich den Worten von Jans an: «Unsere Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Migration muss verbessert werden, und wir werden unsere Bemühungen in diese Richtung fortsetzen», sagte der CSU-Politiker.
Migrationslage erörtert
Die Eröffnung eines Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Basel sei daher in den kommenden Monaten geplant, gaben die beiden Minister bekannt. Auch die Verstärkung des Verbindungsbüros in Basel wurde thematisiert. Das Treffen zwischen Jans und Dobrindt bot zudem Gelegenheit, die Migrationslage zu erörtern.
Die Zahl der irregulären Aufenthalte geht in der Schweiz zurück, ebenso nehmen die Asylanträge in beiden Ländern ab. Beide Minister zeigten sich zuversichtlich hinsichtlich der positiven Auswirkungen der Umsetzung des im Juni in Kraft getretenen Migrations- und Asylpaktes der Europäischen Union.
(AWP)