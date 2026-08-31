In Zukunft wollen die beiden Länder in den Bereichen grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Migration stärker zusammenarbeiten. In Basel ist daher ein ähnliches Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit geplant wie im Tessin. Jans brachte an einer Medienkonferenz am Randes des Arbeitstreffens mit Dobrindt zunächst seine Bestürzung über die tödliche Schiesserei in Aarau zum Ausdruck, bei der in der Nacht auf Sonntag eine 22-Jährige ums Leben kam und fünf weitere Menschen verletzt wurden. Auch der Gesamtbundesrat sei sehr betroffen.