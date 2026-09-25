In den Jahren 2024 bis 2026 hätten sich die touristischen Bedingungen in fast allen Ländern verbessert, so die Studie. Die grösste Indexsteigerung verbuchte Albanien. Das Land hat dabei zehn Plätze gewonnen und liegt neu auf Rang 53. Stark zulegen konnten auch Länder aus Südostasien wie Laos oder Vietnam.