Der Rückgang an der Börse darf nicht erstaunen - allein wenn man die Konkurrenten von Holcim betrachtet, die an der Börse noch ärger unter die Räder kamen. Die Aktie von CRH, dem irischen Baustoffkonzern mit Notierung an der New York Stock Exchange, hat sich seit Jahresbeginn im Wert fast halbiert. Heidelberg Materials hat an der Börse seit Ende Januar 40 Prozent eingebüsst - und bei Amrize, der US-Abspaltung von Holcim, beträgt die Kurseinbusse seit Ende Februar 44 Prozent.