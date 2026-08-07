Vorsichtiger als Berenberg ist etwa Goldman Sachs mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 546 Franken. Die letzten Anpassungen der Schätzungen zum Gewinn je Aktie nahm die US-Investmentbank allerdings im Januar 2026 vor. Sie reduzierte die Gewinnannahmen vor dem Hintergrund geringerer Erträge im Leben- und Gesundheit-Bereich. Der Absatz von Vorsorgeprodukten entwickelte sich zuletzt indes erfreulicherweise positiv. Die Gruppe verzeichnete laut Halbjahresbericht vor allem in Europa, Lateinamerika und Asien Zuwächse.