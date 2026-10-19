Während der Swiss Market Index (SMI) 0,44 Prozent nachgibt, ziehen die Anteilsscheine von Lonza zum Wochenauftakt um 0,23 Prozent auf 605,40 Franken an. Knapp unter diesem Wert gingen die Titel schon am Freitag nach einem 0,03-prozentigen Zuwachs aus dem Handel. Jene 604,00 Franken waren zugleich die höchste Schlussnotiz seit Februar 2025.
Dank der geringfügigen Zuwächse setzten die Aktien des Basler Pharmazulieferers ihren jüngsten Höhenflug zwar fort, jedoch in deutlich vermindertem Tempo. Denn am Donnerstag der vergangenen Woche zogen die Valoren um 3,14 Prozent an, nachdem sie sich am Mittwoch schon um 3,35 Prozent verbessert hatten.
Gründe für das rege Investoreninteresse an Lonza lagen einerseits im Marktumfeld, das von Spannungen im Nahen Osten, hohen Energiepreisen und Zinssorgen durchzogen gewesen ist. Die Anlegerinnen und Anleger verlagerten sich daher vom Technologiesektor hin zu defensiven Branchen wie Lebensmittel und Gesundheit.
Andererseits versetzte das Lonza-Management um CEO Wolfgang Wienand die Investoren am vergangenen Mittwoch selbst in Kauflaune. Beim Kapitalmarkttag wurde der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt, womit weiterhin ein Umsatzwachstum von 11 bis 12 Prozent sowie eine Ebitda-Marge von 33 bis 34 Prozent angepeilt werden.
Derweil hat Lonza die mittelfristigen Ziele nach oben angepasst. Bei einem 10- bis 13-prozentigen organischen Wachstum soll die Ebitda-Marge auf mittlere Sicht im hohen Dreissigerbereich, also zwischen 37 und 39 Prozent, liegen. Der Analystenkonsens veranschlagte bisher 35,7 Prozent.
Gleich mehrere Analysten haben nun ihre Kursziele für die Lonza-Anteilsscheine hochgeschraubt. Beispielsweise ging die Deutsche Bank von 697,00 auf 715,00 Franken und hielt an der Kaufempfehlung fest. Morgan Stanley erhöhte von 650 auf 675 Franken, bei unverändertem «Overweight»-Rating. Derweil hat der zuständige Experte von Stifel von 650 auf 680 Franken nachgezogen und ist bei der Einstufung «Buy» geblieben. Aktuell steht das durchschnittliche Preisziel bei 692,28 Franken - 14,62 Prozent über dem Schlusswert vom Freitag. 18 von 19 Anlageurteilen lauten «Kaufen», eines steht auf «Halten». Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.
Gemessen an diesen Prognosen sind die Chancen auf weiter steigende Kurse der Lonza-Valoren intakt. Ein Selbstläufer sind die Titel dennoch nicht. Das hat die rasch verpuffte Euphorie zum Ausklang der letzten Woche sowie am Montag gezeigt; und besonders auch längerfristig haben sich die Titel mehr oder weniger bloss seitwärts bewegt. Seit dem Zwischenstand bei 613,00 Franken von Anfang Februar 2025 sind sie sogar um 1,5 Prozent gesunken, während der Swiss Market Index im gleichen Zeitraum um 14,4 Prozent vorgerückt ist.