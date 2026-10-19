Gleich mehrere Analysten haben nun ihre Kursziele für die Lonza-Anteilsscheine hochgeschraubt. Beispielsweise ging die Deutsche Bank von 697,00 auf 715,00 Franken und hielt an der Kaufempfehlung fest. Morgan Stanley erhöhte von 650 auf 675 Franken, bei unverändertem «Overweight»-Rating. Derweil hat der zuständige Experte von Stifel von 650 auf 680 Franken nachgezogen und ist bei der Einstufung «Buy» geblieben. Aktuell steht das durchschnittliche Preisziel bei 692,28 Franken - 14,62 Prozent über dem Schlusswert vom Freitag. 18 von 19 Anlageurteilen lauten «Kaufen», eines steht auf «Halten». Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.