Gemessen an diesen Prognosen sind die Chancen auf weiter steigende Kurse der Lonza-Valoren intakt. Ein Selbstläufer sind die Titel dennoch nicht. Das hat die rasch verpuffte Euphorie zum Ausklang der letzten Woche gezeigt; und besonders auch längerfristig haben sich die Titel mehr oder weniger bloss seitwärts bewegt. Seit dem Zwischenstand bei 613,00 Franken von Anfang Februar 2025 sind sie sogar um 1,5 Prozent gesunken, während der Swiss Market Index im gleichen Zeitraum um 14,4 Prozent vorgerückt ist.