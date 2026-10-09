Novartis muss Kurssturz ausbügeln

Beim zweiten Pharma-Schwergewicht sieht die Kursentwicklung seit Jahresbeginn ähnlich aus wie bei Roche. Novartis haben über den Zeitraum 7,4 Prozent dazugewonnen und liegen zum Ende der aktuellen Handelswoche bei 118,58 Franken. Die Titel des Basler Pharmakonzerns notieren aber immer noch unter dem Niveau, auf dem sie vor dem Kurssturz Anfang September lagen. Damals erschütterten zwei Studienrückschläge die Aktie – sie sank innerhalb einer Woche um über zehn Prozent. Damals wurden auch Stimmen zu einem Führungswechsel laut.