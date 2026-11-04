Nach oben geht es am Mittwoch auch für R&S. Der Baselbieter Trafohersteller hat heute zum Kapitalmarkttag eingeladen. Die Zürcher Kantonalbank zieht ein insgesamt positives Fazit: «Die Bestätigung der Jahresprognose schafft Vertrauen, da der Konsens derzeit bereits leicht unter dem unteren Ende der Guidance liegt», so der zuständige Analyst in einer ersten Einschätzung. Das R&S-Management hat am Ausblick für das Gesamtjahr sowie an den mittelfristigen Ziele festgehalten.