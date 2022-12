5. Wie kann man das Inflationsproblem bei der Pensionskasse abfedern?

Schweizerinnen und Schweizer können die Pensionskasse nicht selbst wählen. Das Inflationsproblem kann man durch einen Kapitalbezug theoretisch abfedern, was aber auch nicht für alle in Frage kommt. Oder man spart privat und legt sich so ein Polster fürs Alter an. Dies kann man inflationsgeschützt machen, indem in Sachwerte investiert wird. Der Kaufkraftverlust im Alter kann so durch den Verzehr des privaten Sparkontos ausgeglichen werden.