In jungen Jahren ist das Risiko, arbeitslos zu werden, zwar grösser als im höheren Alter. Dafür finden Jugendliche viel rascher eine Stelle, oder sie gehen einer Aus- oder Weiterbildung nach. Im Durchschnitt sind sie laut Daten des Seco in etwas mehr als drei Monaten nicht mehr als arbeitslos gemeldet. Bei den 55- bis 64-Jährigen beträgt die mittlere Dauer, um die Arbeitslosigkeit hinter sich zu lassen, über neun Monate.