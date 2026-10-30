Insgesamt hatten die zehn grössten Banken im Oktober 565 Stelleninserate auf ihren Webseiten aufgeschaltet. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einen Plus von gut 4 Prozent.
Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen der grössten Banken analysiert. Berücksichtigt werden dabei nur Positionen mit Arbeitsort in der Schweiz.
In den letzten Jahren war das Angebot stark eingebrochen, nicht zuletzt auch wegen der Integration der Grossbank Credit Suisse in die UBS. Im Mai war die Zahl der offenen Stellen zwischenzeitlich auf einen Tiefpunkt von 482 gefallen.
Die Zahl der offenen Stellen bei der UBS hat sich im Oktober nun gegenüber September um über einen Fünftel auf 74 erhöht. Doch im Jahresvergleich sind immer noch 22 Prozent weniger Grossbanken-Stellen ausgeschrieben.
Sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich ihre Personalsuche ausgebaut haben die Raiffeisen-Banken (169 offene Stellen), die Zürcher Kantonalbank (65), die Postfinance (28) sowie die Privatbanken Lombard Odier (50) und Pictet (28).
Dagegen haben die Vontobel sowie die Migros Bank ihre Rekrutierungsbemühungen etwas zurückgefahren.
(AWP)