Stellen rückläufig

Bei der Zahl der Angestellten schlugen sich die guten Ergebnisse nicht nieder. So ging die Anzahl der Vollzeitstellen per Ende 2025 im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 92'002 zurück. Das Minus sei dabei vorwiegend auf die einzig verbliebene Grossbank UBS zurückzuführen. Alle anderen Bankengruppen verzeichneten Stellenzuwächse.