Vorgaben für global systemrelevante und hochkomplexe Banken dürften nicht undifferenziert auf kleinere und mittlere Institute übertragen werden. Regulierung dürfe die Vielfalt der Geschäftsmodelle und damit eine zentrale Stärke des Schweizer Bankenplatzes ‌nicht unnötig schwächen. Diesen Anforderungen werde das Reformpaket in wesentlichen Punkten nicht gerecht. Die daraus entstehenden Kosten für Banken und ​Belastungen für Kundinnen und Kunden sowie die Schweizer ​Wirtschaft würden unterschätzt.