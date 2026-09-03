Regionale Unterschiede

Die Entwicklung fiel in den Regionen unterschiedlich aus. Das Berner Oberland registrierte mit einem Plus von 21 Prozent den stärksten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Ein Grund dafür war der Vollbetrieb der Schilthornbahn, deren Betrieb im Vorjahr wegen Umbauarbeiten reduziert war. Auch Graubünden (+11 Prozent), die Waadtländer und Freiburger Alpen (+5 Prozent) sowie die Zentralschweiz (+4 Prozent) legten zu, wie es weiter hiess.