Der Bundesrat verfolgt seit Jahren das politische Ziel, dass die 1. und 2. Säule zusammen rund 60 Prozent des bisherigen Einkommens abdecken. Für drei von vier aktiv Versicherten reicht dies allerdings nicht aus, um sich im Alter finanziell gleich gut abgesichert zu fühlen wie heute, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Studie hervorgeht. Für jede dritte befragte Person sei gar ein Wert von über 80 Prozent dafür notwendig.