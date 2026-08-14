Das Seco sprach auf Nachfrage von AWP von einem gewissen «Aufholeffekt» nach zuvor eher schwachen Quartalswerten. Die Zahlen liegen auch klar über den Prognosen. Ökonomen hatten in einer Umfrage von AWP im zweiten Quartal lediglich mit einem BIP-Wachstum zwischen 0,2 und 0,4 Prozent gerechnet.