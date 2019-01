Einen Grund für die "Suspendierung bis auf weiteres" gibt die SIX in ihrer Benachrichtigung nicht an.

Bei Blackstone Resources war am Vormittag zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Die Blackstone Resources-Aktie ist am Donnerstag allerdings noch nicht gehandelt worden. Der letzte Kurs vom Vortag lautet auf 3 Franken. Das Rohstoff-Unternehmen mit Fokus auf Batterie-Metalle ist seit dem vergangenen Juli an der Schweizer Börse SIX kotiert, die Aktie war damals zu einem Kurs von 13,50 Franken gestartet. Am Montag hatte Blackstone Resources eine Investition von 200 Millionen Euro in die Batterie-Produktion in Deutschland angekündigt.

(AWP)