Am Ende des ersten Halbjahrs war der Schweizer Aktienmarkt nicht mehr aufzuhalten: Der Leitindex SMI durchbrach Ende Juni wieder die Schwelle von 14'000 Punkten – und eilt derzeit von Rekordhoch zu Rekordhoch. Dabei war es ein turbulentes erstes Halbjahr 2026 mit vielen Hürden. Der Iran-Krieg hatte Anfang März zu Kurseinbrüchen an den Börsen weltweit geführt. Doch die Anlegerinnen und Anleger liessen sich nicht lange verunsichern – auch in der Schweiz nicht: Der SMI stieg bald wieder an und beendete die ersten sechs Monate mit einem Plus von 7 Prozent.