Nach dem Reverse Takeover (RTO) durch Infomaniak und der Umbenennung des Unternehmens habe man das Geschäftsjahr nun an das Kalenderjahr angepasst, das am 31. Dezember ende. Zwischenabschlüsse zum 31. Oktober würden die wirtschaftliche Tätigkeit der neuen Gruppe nicht widerspiegeln und keine aussagekräftige Vergleichsgrundlage bieten, hiess es weiter.