Die Schwäche in diesem Bereich sei vor allem durch die geringe Anzahl von klinischen Studien, die geringe digitale Durchdringung im Gesundheitswesen, die KI-Nutzung und die Vergütung von Medikamenten begründet, so die Studie. Das Fundament sei jedoch weiterhin sehr gut. Je näher es aber in Richtung Patienten geht, desto mehr nimmt der Abstand der Schweizer Forschung zu.