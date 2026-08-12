Der Umsatz des Schweizer Detailhandels stieg nominal um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Marktforschungsunternehmen NielsenIQ (NIQ) am Mittwoch mitteilte. Zur positiven Entwicklung trugen beide Hauptsegmente bei: Der Bereich Food/Nearfood legte um 2,5 Prozent zu, während der Nonfood-Sektor mit 2,7 Prozent leicht stärker wuchs. Ein wesentlicher Wachstumstreiber blieb insgesamt der Onlinehandel mit einem Plus von rund 11 Prozent bis Ende Juni.