Die um Arbeitstageffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im August zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Zuvor hatten die Umsätze seit März ununterbrochen zugenommen, zuletzt um 7,9 Prozent im Juli. Zum Jahresstarten waren die Umsätze im Januar und Februar dagegen um 2,7 beziehungsweise 0,7 Prozent gesunken.
Der Zuwachs im August ist insbesondere auf höhere Umsätze im Rohstoffhandel (+32,3 Prozent), bei Informationsdienstleistungen (+22,9 Prozent) sowie im Bereich Audiovisuelle Medien und Rundfunk (+17,1 Prozent) zurückzuführen.
Deutlich tiefer waren die Umsätze dagegen im Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren (-5,7 Prozent), bei der Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung (-5,4 Prozent) sowie im Bereich Werbung und Marktforschung (-5,2 Prozent).
(AWP)