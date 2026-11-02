Die um Arbeitstageffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im August zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Zuvor hatten die Umsätze seit März ununterbrochen zugenommen, zuletzt um 7,9 Prozent im Juli. Zum Jahresstarten waren die Umsätze im Januar und Februar dagegen um 2,7 beziehungsweise 0,7 Prozent gesunken.