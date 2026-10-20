Die Aktien von DKSH sind schon seit einiger Zeit im Vormarsch. Allein seit Anfang Jahr haben sie um 25 Prozent zugelegt und so den Swiss Performance Index, der um 11 Prozent gestiegen ist, deutlich übertroffen. Allerdings sind die Anteilsscheine des in Zürich ansässigen Konzerns auch anderweitig interessant: Die Dividendenrendite liegt trotz des Kursanstiegs der jüngeren Vergangenheit bei 3,4 Prozent. Dazu hat das Unternehmen die Ausschüttung an die Aktien in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich von 1,30 auf 2,50 Franken angehoben.