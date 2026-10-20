Die Aktien von DKSH steigen am Dienstag um 3,1 Prozent auf 74,20 Franken. Das ist der höchste Stand seit April 2023 - ein Dreieinhalbjahreshoch.
Auslöser des Kursanstiegs am heutigen Handelstag ist eine Neueinschätzung durch die Research-Boutique Kepler Cheuvreux. Die zuständigen Analysten haben das Preisziel für die Titel des Vertriebsdienstleisters auf 80 von 72 Franken hochgeschraubt. Der neue Zielwert impliziert einen weiteren Kursanstieg um knapp 8 Prozent gegenüber der aktuellen Notierung. Derweil haben die Kepler-Experten das «Buy»-Rating bestätigt.
Hintergrund der angepassten Kursprognose ist die Übernahme von Newbridge Pharmaceuticals, einem auf die Vermarktung von Spezialmedikamenten fokussierten Unternehmen aus Dubai, durch die Sparte DKSH Healthcare. Der Kaufpreis beträgt 390 Millionen US-Dollar. Dafür baut DKSH seine Geschäftstätigkeit um weitere 14 Märkte aus. In der von Newbridge bearbeiteten Region zählen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den wichtigsten Märkten. Entsprechend erschliesst DKSH durch die Transaktion weiteres Wachstumspotenzial.
«Die Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein für die grösste und wachstumsstarke Geschäftseinheit von DKSH, stärkt die Präsenz in einem strukturell attraktiven Markt und erweitert das Angebot», schreibt auch Gian Marco Werro, zuständiger Analyst der Zürcher Kantonalbank in seiner Notiz vom heutigen Dienstagmorgen.
Die Aktien von DKSH sind schon seit einiger Zeit im Vormarsch. Allein seit Anfang Jahr haben sie um 25 Prozent zugelegt und so den Swiss Performance Index, der um 11 Prozent gestiegen ist, deutlich übertroffen. Allerdings sind die Anteilsscheine des in Zürich ansässigen Konzerns auch anderweitig interessant: Die Dividendenrendite liegt trotz des Kursanstiegs der jüngeren Vergangenheit bei 3,4 Prozent. Dazu hat das Unternehmen die Ausschüttung an die Aktien in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich von 1,30 auf 2,50 Franken angehoben.
Die momentane Notiz der Aktie entspricht beinahe dem durchschnittlichen Kursziel von 75,50 Franken - womit nicht mehr viel Luft nach oben bleibt. Sieben Anlageurteile lauten «Buy», drei stehen auf «Hold» und eines bei «Sell».