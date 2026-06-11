Geht es nach den Analysteneinschätzungen, ist die Swisscom-Aktie derzeit kein Kauf. Bisher schätzte nur der Experte von Morgan Stanley den Titel mit «Kaufen» ein. Damit sind es laut AWP-Analyser nun null Kaufempfehlungen. Dem stehen neun Ratings «Halten» und sieben «Verkaufen» gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 590 Franken.