So fiel die Erwerbslosenquote im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Startquartal wieder etwas zurück, gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbstätigen weiter an. Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im zweiten Quartal 2026 bei 4,9 Prozent zu liegen, wie aus der am Dienstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit unter dem Wert des ersten Quartals 2026, als 5,2 Prozent gemessen wurden. Insgesamt waren damit gemäss der Definition des ILO im zweiten Quartal 252'000 Personen erwerbslos.