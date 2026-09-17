Im Vormonat hatte es einen eigentlichen Exportboom gegeben. Die Ausfuhren waren auf den höchsten Stand seit März 2025 geklettert. Der Hauptgrund waren knapp 28 Prozent höhere Ausfuhren der Chemie- und Pharmaindustrie gewesen. Nun rasselten die Chemie- und Pharmaexporte um 32 Prozent in den Keller.