Auch in anderen Bereichen lief es schlecht. So verzeichneten laut dem BAZG nur vier der zehn wichtigsten Warengruppen ein Exportplus. Rückläufig waren unter anderem die Exporte von Bijouterie- und Juwelierwaren (-10,8 Prozent) oder der Nahrungs-, Futter- und Genussmittel (-2,5 Prozent).