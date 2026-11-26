Die Gründe für den geringeren Mangel an Fachkräften führt Adecco gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch auf die gut laufende Wirtschaft zurück. Am Arbeitsmarkt zeige sich das aber nur gedämpft: «Es suchen deutlich mehr Menschen eine Stelle, wobei die Zahl der offenen Stellen jedoch kaum steigt», heisst es im «Fachkräftemangel-Index 2026» von Adecco.