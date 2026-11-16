Die Mehrheit der 50 Mitglieder des Verbandes habe erklärt, sich in Zukunft an diese Mindeststandards zu halten. Einzelne hätten ‌zudem bereits zugesagt, sich lizenzieren zu lassen. Dies bedeute, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Einhaltung der Vorgaben prüfe. Halte das Family Office die Vorgaben ein, stelle der Verband ein Zertifikat aus. «Dieses Gütesiegel hilft Family Offices ‌auch im Umgang mit Drittparteien wie etwa Banken», sagte Moosmann. Der Verband hoffe, dass ​das Regelwerk mit der Zeit bei den meisten der gegenwärtig rund 300 Family Offices in der Schweiz zum Massstab werde. Sollte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma die Vermögensverwalter eines Tages doch regulieren wollen, wäre die Branche gut vorbereitet, sagte Moosmann.