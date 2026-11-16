«Der internationale Druck wird immer grösser», sagte der Präsident des Verbandes für Schweizer Single Family Offices (SFOA), Kurt Moosmann, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Vorstoss von Family Offices in Bereiche wie das Kreditgeschäft rufe zunehmend die Behörden auf den Plan. Solche Gesellschaften verwalten ausschliesslich das Vermögen einer einzelnen Eigentümerfamilie. Mit Ausnahme von Singapur seien sie weltweit bisher kaum reguliert. Die Schweiz ist Moosmann zufolge nun das erste Land, in dem die Branche eine freiwillige Selbstregulierung einführt. Der Verband hofft zudem, damit den Schweizer Finanzplatz im globalen Wettbewerb um Milliardäre attraktiver zu machen.
Die Schweiz gilt dank ihrer politischen Stabilität und Rechtssicherheit neben Singapur, dem Nahen Osten und Nordamerika als einer der wichtigsten Standorte für Family Offices weltweit. Sie verwalten dort knapp 800 Milliarden Franken. Das starke Engagement der Vermögensverwalter abseits der Börsen treibt die Aufseher den Verbandsvertretern zufolge besonders um. Schweizer Single Family Offices investieren einer Studie des Verbandes zufolge ein Drittel ihrer Mittel in nicht regulierte Privatmärkte (Private Markets).
Einige von ihnen hätten dabei annähernd die Grösse von Private-Equity-Häusern erreicht, sagte Moosmann. Gleichzeitig müssten sie ihre Positionen nicht offenlegen. «Es macht die Regulatoren natürlich nervös, wenn sie die zugrunde liegenden Risiken nicht kennen», erklärte er weiter. Der Zusammenbruch des US-Family-Offices Archegos kostete Banken Milliarden. Bei einem grossen Geldwäsche-Skandal in Singapur spielten Family Offices ebenfalls eine zentrale Rolle. Solche Fälle hätten dem Ruf der Branche geschadet. «Unsere Mitglieder wollen schwarze Schafe ausschliessen», sagte SFOA-Vorstand Felix Oeschger.
Deshalb habe eine Arbeitsgruppe des Verbandes in Absprache mit den Schweizer Bundesbehörden und zahlreichen Kantonen vor rund zwei Jahren damit begonnen, Empfehlungen zu formulieren. Der kürzlich fertiggestellte Verhaltenskodex schreibe etwa vor, dass die Familie dem Family Office mitteilen müsse, wer alles zu ihr gehöre und woher ihr Vermögen stamme. Zudem regle er die Entscheidungsbefugnisse zwischen der Familie und der Organisation. Schliesslich lege er fest, wie der Anlageprozess und dessen Risiken überwacht und die Daten geschützt werden sollen. Ein Schweizer Family Office beschäftigt typischerweise fünf bis sieben Personen.
Die Mehrheit der 50 Mitglieder des Verbandes habe erklärt, sich in Zukunft an diese Mindeststandards zu halten. Einzelne hätten zudem bereits zugesagt, sich lizenzieren zu lassen. Dies bedeute, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Einhaltung der Vorgaben prüfe. Halte das Family Office die Vorgaben ein, stelle der Verband ein Zertifikat aus. «Dieses Gütesiegel hilft Family Offices auch im Umgang mit Drittparteien wie etwa Banken», sagte Moosmann. Der Verband hoffe, dass das Regelwerk mit der Zeit bei den meisten der gegenwärtig rund 300 Family Offices in der Schweiz zum Massstab werde. Sollte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma die Vermögensverwalter eines Tages doch regulieren wollen, wäre die Branche gut vorbereitet, sagte Moosmann.
(Reuters)