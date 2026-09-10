Die UBS erwartet, dass die offiziellen US-Zölle auf Schweizer Waren von derzeit 12,5 Prozent auf 15 Prozent steigen werden, entsprechend dem im November vereinbarten Rahmenabkommen. Die Ökonomin Meret Muegeli betonte, dass die effektiven Zölle deutlich unter diesem Wert liegen - derzeit bei rund 6 Prozent -, da Arzneimittel, das wichtigste Exportgut der Schweiz, weitgehend von den Zöllen befreit sind.