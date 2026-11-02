In den ersten neun Monaten 2026 stieg das Fondsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit um 10,8 Prozent, wie es in einer Mitteilung der Asset Management Association Switzerland (AMAS) vom Montag heisst. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch die positive Entwicklung der Finanzmärkte und Währungseffekte getragen.