Die Schweizer Grossbank hat für die im Jahr 2026 kündbare AT-1-CoCo-Anleihe eine Rendite von rund 6,5% angesetzt, berichtet eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die nicht befugt ist, sich zu diesem Thema öffentlich zu äussern. CoCos sind die ersten Anleihen einer Bank, die in einer Krise Verluste verzeichnen.

Die erste CoCo-Emission der Commerzbank im vergangenen Monat brachte Zeichnungen in Höhe von rund 11 Milliarden US-Dollar ein und half der deutschen Bank, die Konditionen für die 1-Milliarde-Dollar-Anleihe auf eine Rendite von 7% zu senken, verglichen mit einem ursprünglichen Renditeziel von 7,5% bis 7,75%. Die Anlageklasse bietet auch gegenüber anderen Segmenten des Obligationenmarktes einen erheblichen Aufschlag, selbst nachdem die durchschnittlichen Renditen in diesem Jahr um mehr als 200 Basispunkte auf 5,52% gesunken sind.

Viele Euro-Bonds mit negativer Rendite

Nestlé war am Dienstag das erste Unternehmen, dessen zehnjährige auf Euro lautende Anleihe eine Rendite von unter null aufwies, da die düsteren Konjunkturaussichten der Region die Wahrscheinlichkeit einer weitere geldpolitischen Lockerung der Notenbanken erhöhten. Fast die Hälfe aller auf Euro lautenden unbesicherten Bankanleihen rentieren nun unter null, wie aus einem Bloomberg-Barclays-Index hervorgeht.

Die Credit Suisse plant für das laufende Jahr, 1 bis 2 Milliarden Schweizer Franken über AT1-Wertpapiere aufzunehmen, um ihre Kapitalpuffer stabil zu halten. Dies ging aus einer Präsentation für Investoren in festverzinsliche Papiere am 31. Juli hervor. Die Puffer würden auch 750 Millionen Singapur-Dollar an AT1-Papieren umfassen, die die Bank im Juni an den Markt brachte.

