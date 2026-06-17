Zuversichtlich für seine Ambitionen könnten Aponte nun Änderungen beim chilenischen Aktionär stimmen. Dort hätten sich bei der Muttergesellschaft von CSAV, dem Mischkonzern Quiñenco, die Machtverhältnisse geändert. Der langjährige Unternehmenschef Francisco Pérez Mackenna sei im Februar abgetreten, um chilenischer Aussenminister zu werden. Seinem Nachfolger Macario Valdés Raczynski, der ein Zahlenmensch sei, liege die Schifffahrt nicht am Herzen. Der heimliche Schutzpatron der Sparte, Quiñenco-Patriarch Andrónico Luksic Craig, habe sich mittlerweile zurückgezogen und überlasse jüngeren Familienmitgliedern das Feld.