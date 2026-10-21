Die Aktie von Comet gewinnt am Mittwoch 4 Prozent auf 357,40 Franken. Seit Jahresbeginn legte die Aktie damit über 52 Prozent zu. Halbleiter-Mitstreiter wie Inficon, VAT Group oder AMS Osram legten in diesem Zeitraum allerdings noch mehr zu. Das Allzeithoch von Comet liegt derzeit bei 437 Franken und wurde Mitte Juni dieses Jahres erreicht.