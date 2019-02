Die an der Euronext gelistete Beteiligungsgesellschaft FFP hat sich von ihrem Anteil an DKSH von rund 5,9 Prozent getrennt, wie sie bereits am Vortag mitgeteilt hatte.

DKSH-Aktien sacken im frühen Handel bis 10 Uhr um 3,0 Prozent auf 58,60 Franken ab. Zum Auftakt war das Minus noch grösser ausgefallen, die Aktie fiel auf ein Mehrjahrestief. Der Gesamtmarkt legt dagegen klar zu, wie das Plus von 0,5 Prozent für den SPI zeigt.

Insgesamt seien 3,82 Millionen Aktien verkauft worden. FFP erhielt je Aktie einen Preis von 55,75 Franken, womit sich der Verkaufspreis auf insgesamt 212 Millionen Franken belief.

Wie es in einem ersten Kommentar bei Vontobel heisst, sei dies an sich eine gute Nachricht, da mit der Platzierung ein Aktienüberhang entfernt werde. Grundsätzlich bleibe DKSH wegen Aspekten wie attraktiver Wachstumsaussichten in einem Markt mit hohen Einstiegsbarrieren weiterhin attraktiv, heisst es weiter.

(AWP)