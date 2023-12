Bereits 2024 werde sich der Markt erholen, schreiben die Experten von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) in einer am Mittwoch publizierten Analyse. Die Interessenten hielten sich angesichts der Unsicherheiten über die steigenden Lebenshaltungskosten und die künftige finanzielle Situation beim Kauf von Immobilien im Moment zurück. «Mittelfristig» sei jedoch mit weiter steigenden Preisen zu rechnen, so die Autoren. «Denn die Nachfrage ist weiterhin hoch, und aus dem Neubaubereich sind auch 2024 keine grossen Impulse zu erwarten», heisst es in dem Bericht.