Hoffnung auf Trendwende

Der starke September lässt nach mehreren schwächeren Monaten auf eine Erholung hoffen. In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 hatte die Schweizer Hotellerie insgesamt 30,2 Millionen Logiernächte gezählt und damit das Vorjahresniveau um 0,7 Prozent verfehlt. Seit dem Ausbruch des Irankriegs waren sämtliche Monate mit Ausnahme des Julis rückläufig gewesen.