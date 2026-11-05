Dank der gestiegenen Nachfrage aus dem In- und Ausland konnte die Branche den Rückstand auf das Vorjahr seit Jahresbeginn nahezu vollständig aufholen.
Die Zahl der Logiernächte stieg im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent auf 4,34 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Bereits die ersten Schätzungen des BFS hatten auf ein deutliches Plus im September hingedeutet.
Bei den ausländischen Gästen nahmen die Übernachtungen um 5,8 Prozent auf 2,27 Millionen zu. Auch die Nachfrage aus dem Inland legte um 4,6 Prozent auf 2,07 Millionen Logiernächte zu.
Neunmonatsbilanz nahezu ausgeglichen
Von Januar bis September wurden in der Schweizer Hotellerie insgesamt 34,5 Millionen Logiernächte gezählt. Das sind lediglich rund 8000 Übernachtungen weniger als im Vorjahr.
In den ersten acht Monaten hatte noch ein Minus von 0,7 Prozent resultiert. Nach dem Ausbruch des Irankriegs Ende Februar waren die Übernachtungszahlen zurückgegangen.
(AWP)